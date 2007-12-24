В Москве арестовали дочь Шендеровича

Журналист Виктор Шендерович намерен "законным образом" добиваться наказания судьи, вынесшей решение об аресте его дочери и еще троих свидетелей по делу о пикете в защиту Олега Козловского. "Как минимум, такого судью надо отстранять, лишать права вершить судьбы других людей, - отметил он в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".- Я считаю, что в обезьяннике должна сидеть она, а не задержанные, и постараюсь этим заняться".

В.Шендерович также рассказал, что его дочь и ее товарищи, задержаны накануне "за нецензурное оскорбление суда", до сих пор находится в ОВД "Тверское". "Сейчас решают, вести их в суд или к следователю или в суд, так как у них выписаны повестки на одно время", - заметил журналист. По его словам, складывается впечатление, что "после того, как это дело получило некоторую огласку, после того, как в ОВД полночи провел член Общественной палаты Николая Сванидзе, его пытаются спустить на тормозах". "Я надеюсь, что все закончится благополучно", - отметил В.Шендерович.

Журналист добавил, что в четверг, 27 декабря, в Тверском суде состоится рассмотрение его дела - по обвинению в несанкционированном пикете в защиту Г.Каспарова.