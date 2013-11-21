Лондон с 2007 года разрешил АНБ США сохранять контакты британцев – СМИ

Об этом сообщает в четверг сайт британской телерадиокорпорации Би-Би-Си со ссылкой на документы, обнародованные экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом.

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По информации британских СМИ, до 2007 года, согласно договоренностям о взаимном обмене разведданными, спецслужбы США были обязаны удалять из своих баз контакты британских подданных, случайно оказавшиеся в их распоряжении. После внесения изменений в документы АНБ получило возможность сохранять такие контактные данные с целью установления и анализа связей различных людей между собой, сообщает РИА Новости.

Как отмечает Би-Би-Си, МИД Великобритании отказался комментировать эту информацию, назвав ее "спекуляциями".

Ранее информация о действиях американских спецслужб в отношении союзников США, обнародованная СМИ с подачи Сноудена, стала причиной напряженности в отношениях Вашингтона с Германией, Францией, Испанией, Бразилией, Мексикой и другими государствами.