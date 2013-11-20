Фракция Европарламента призвала Керри извиниться перед ЕС за шпионаж
00:11, 20 ноября 2013Мир
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Фракция либеральных демократов Европарламента, возглавляемая бывшим премьер-министром Бельгии Ги Верхофстадтом, призвала госсекретаря США Джона Керри публично извиниться перед гражданами стран Евросоюза в связи с информацией о том, что Агентство национальной безопасности США осуществляло за ними электронный шпионаж.
Фракция Европарламента призвала Керри извиниться перед ЕС за шпионаж / Фото: peoples.ru
"Альянс либеральных демократов Европы (ALDE) считает, что госсекретарь США Джон Керри должен быть приглашен в Европейский парламент с тем, чтобы выступить перед избранной европейцами ассамблеей и принести извинения", — говорится в сообщении фракции, поступившем в РИА Новости.
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Шпионский скандал разгорелся в странах Европы после публикации в октябре данных, предоставленных ранее экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, о том, что американские спецслужбы массово собирали метаданные о звонках как минимум 35 глав государств, включая европейские. Среди тех, кого прослушивало АНБ, оказалась и канцлер Германии Ангела Меркель.
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