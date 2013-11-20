Фракция Европарламента призвала Керри извиниться перед ЕС за шпионаж

"Альянс либеральных демократов Европы (ALDE) считает, что госсекретарь США Джон Керри должен быть приглашен в Европейский парламент с тем, чтобы выступить перед избранной европейцами ассамблеей и принести извинения", — говорится в сообщении фракции, поступившем в РИА Новости.

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Шпионский скандал разгорелся в странах Европы после публикации в октябре данных, предоставленных ранее экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, о том, что американские спецслужбы массово собирали метаданные о звонках как минимум 35 глав государств, включая европейские. Среди тех, кого прослушивало АНБ, оказалась и канцлер Германии Ангела Меркель.