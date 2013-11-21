Греция и кредиторы не могут согласовать план реформ



Очередной раунд переговоров Греции и тройки кредиторов завершился без договоренностей Фото http://www.forceful.ru

"Обсуждение было кратким и на уровне руководителей", — сообщил чиновник Минфина и добавил, что на переговорах есть прогресс, тройка полностью одобряет показатели проекта бюджета, пишет РИА Новости.

По его словам, это был больше политический разговор о том, как "мы будем двигаться до 9 декабря". Обсуждения с тройкой продолжатся с целью достичь соглашения до 9 декабря.

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"Это цель, которую ставит и тройка", — сказал источник и выразил надежду на предстоящий раунд переговоров. Шансы на соглашение он оценил как 60 к 40, хотя днем ранее тот же источник оценивал шансы на достижение договоренностей как 50 на 50.

Высокопоставленный представитель министерства финансов заметил также, что тройка не требуют закрытия каких-либо госучреждений или организаций, как сообщает пресса.

Греческая сторона и кредиторы не могут согласовать план структурных реформ, которые помогут закрыть бюджетный разрыв, который может образоваться в 2014 году из-за непокрытого программой финансовой помощи дефицита бюджета. Министр финансов Греции Яннис Стурнарас сообщал, что власти подготовили план реформ, которые дадут 1,3 миллиарда евро.

В начале очередного раунда переговоров Стурнарас заявил журналистам, что считает "трудным, но возможным" достичь соглашения с тройкой до 9 декабря, когда намечено заседание Еврогруппы. Без положительного заключения "тройки" по правилам ЕС невозможно выделение стране новой порции кредита. Хотя, по словам Стурнараса, и без соглашения не будет проблем с ликвидностью, по политическим причинам надо найти решение до 9 декабря. На этой неделе переговоры с финансовым блоком кабинета проходили ежедневно.