Власти РФ не могут найти родственников погибшей в Казани британки

"Всего установлено и оповещено 117 родственников 49 погибших, не установлены родственники одной погибшей - гражданки Великобритании, запрос по которой направлен через посольство РФ в Великобритании", - говорится в сообщении официального портала столицы Татарстана, которое цитирует РИА Новости.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, в воскресенье разбился при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров.