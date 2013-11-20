Власти РФ не могут найти родственников погибшей в Казани британки
10:33, 20 ноября 2013Мир
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Власти пока не смогли связаться с родственниками погибшей в авиакатастрофе в Казани гражданки Великобритании
Оповещены 117 родственников 49 погибших / Фото: Ирина Грызунова, metronews.ru
"Всего установлено и оповещено 117 родственников 49 погибших, не установлены родственники одной погибшей - гражданки Великобритании, запрос по которой направлен через посольство РФ в Великобритании", - говорится в сообщении официального портала столицы Татарстана, которое цитирует РИА Новости.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, в воскресенье разбился при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров.
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