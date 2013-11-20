В Индии открылся банк для женщин
01:29, 20 ноября 2013Мир
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Премьер-министр Индии Манмохан Сингх открыл первый в стране государственный банк для женщин в городе Мумбаи.
Индийские женщины имеют минимальный доступ к финансам
Сотрудниками и основными клиентами банка станут женщины. В ближайшие годы филиалы банка откроются по всей Индии, в том числе и в деревнях, сообщает Русская служба ВВС.
Банк предназначен для финансового образования женщин, а также помощи в организации собственного бизнеса.
Сингх заявил, что в настоящее время индийские женщины имеют минимальный доступ к финансам, однако ситуация должна измениться, чтобы женщины также могли способствовать экономическому росту страны.
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