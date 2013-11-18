Китай страдает от снегопадов (фото)

Движение транспорта в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь (Северо-Восточный Китай) парализовано в результате снегопада, сообщает Синьхуа.

Так, из-за снежной бури, свирепствующей с субботы, здесь было закрыто движение по ряду скоростных шоссе. Не исключено, что могут быть задержаны авиарейсы.

В субботу во многих районах Хэйлунцзяна толщина снежного покрова достигла 10 см, включая провинциальную столицу Харбин, отметили в Хэйлунцзянском провинциальном метеорологическом центре. По прогнозу синоптиков, сильный снегопад в некоторых районах не прекратится до вторника.

Несколько скоростных автомобильных дорог в провинции остаются перекрытыми. Международный аэропорт в Харбине Тайпин объявил "желтый" уровень опасности, предупреждающий о возможной задержке рейсов в условиях того, что сегодня утром в районе аэропорта видимость опустилась ниже 500 метров. В данный момент аэропорт функционирует в нормальном режиме.

Плотным слоем снега также покрыта соседняя с Хэйлунцзяном провинция Цзилинь, где также приостановлено движение по ряду автотрасс.

Местная метеорологическая служба сегодня утром объявила об "оранжевом" уровне опасности в связи с обильным снегопадом, согласно которому в восточных районах провинции ожидаются непрекращающиеся сильные снегопады в течение будущих 24 часов.

Национальный метеорологический центр КНР/НМЦ/ сегодня утром также объявил "желтый" уровень предупреждения опасности снегопада. Напомним, что подобное предупреждение было распространено и вчера.

В НМЦ отметили, что с воскресенья по понедельник на провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин обрушится сильный снегопад и толщина снежного покрова достигнет местами 20 см.

В понедельник снежный фронт передвинется на восток, прогнозируют в НМЦ, добавив, что он потеряет силу во вторник.

В КНР принята четырехуровневая система предупреждений о стихийных бедствиях, в которой уровень опасности по мере возрастания опасности обозначается голубым, желтым, оранжевым и красным цветами.