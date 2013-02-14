Разбившийся в Донецке самолет при посадке задел 10-метровую метеовышку
Прокурор Донецкой области Владимир Вышинский на пресс-конференции рассказал о новых деталях вчерашнего крушения пассажирского самолета АН-24 (рейс Одесса-Донецк) в международном аэропорту «Донецк».
Об этом сообщает корреспондент Новости Донбасса.
«По предварительным данным, при заходе на посадку самолет задел метеовышку высотой 10 метров левым крылом. Правым крылом зацепил землю, лопастями правого двигателя», - рассказал Вышинский.
Затем самолет перелетел через рулежную дорожку, уже на грунте перевернулся и раскололся.
Прокурор Донецкой области отметил, что возгорания самолета, о котором ранее сообщали СМИ, как такового не было. Он также добавил, что жертв авиакатастрофы могло быть больше, если бы спасатели не потушили керосиновую дорожку, которая и могла спровоцировать возгорание самолета.
Вышинский отметил, что сейчас над расследованием происшествия работает следственная группа в количестве около 30 следователей, представляющих милицию, прокуратуру и СБУ.
По словам донецкого прокурора, сейчас следствием рассматривается несколько версий происшествия. Проверяется правильность действий экипажа, наземных служб, техническое состояние самолета и техническое состояние устройств наземных служб.