Разбившийся в Донецке самолет при посадке задел 10-метровую метеовышку

Об этом сообщает корреспондент Новости Донбасса.

«По предварительным данным, при заходе на посадку самолет задел метеовышку высотой 10 метров левым крылом. Правым крылом зацепил землю, лопастями правого двигателя», - рассказал Вышинский.

Затем самолет перелетел через рулежную дорожку, уже на грунте перевернулся и раскололся.

Прокурор Донецкой области отметил, что возгорания самолета, о котором ранее сообщали СМИ, как такового не было. Он также добавил, что жертв авиакатастрофы могло быть больше, если бы спасатели не потушили керосиновую дорожку, которая и могла спровоцировать возгорание самолета.

Вышинский отметил, что сейчас над расследованием происшествия работает следственная группа в количестве около 30 следователей, представляющих милицию, прокуратуру и СБУ.

По словам донецкого прокурора, сейчас следствием рассматривается несколько версий происшествия. Проверяется правильность действий экипажа, наземных служб, техническое состояние самолета и техническое состояние устройств наземных служб.