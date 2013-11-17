Во Вьетнаме началось наводнение: 28 человек погибли, 80 тысяч - эвакуированы

Не менее 28 человек стали жертвами наводнения, вызванного проливными дождями в центральных районах Вьетнама, более 80 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о 19 погибших.

Как отмечает агентство, уровень воды в подтопленных центральных районах страны начал быстро расти после того, как пятнадцать местных гидроэлектростанций осуществили сброс воды, чтобы освободить заполненные резервуары.

Наиболее напряженная ситуация складывается в провинции Куангнгай, где почти 65 тысячам жителей пришлось покинуть свои дома и разместиться во временных убежищах. По данным национальной метеослужбы, в ближайшее время ситуация с осадками и паводками будет только ухудшаться.

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Тяжелая ситуация складывает в районе города Хюэ, памятники которого включены в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Некоторые районы города почти на метр ушли под воду. "Наводнение захлестнуло провинцию, до 80% процентов территории города Хюэ и двух прилегающих районов находятся под водой", - сообщил агентству представитель регионального комитета по действиям в чрезвычайных ситуациях. По его словам, спасатели ведут поиски восьми пропавших без вести.

Как отмечает телеканал IANSЕ, ежегодно на Вьетнам обрушиваются сильные проливные дожди, которые вызваны формирующимися в теплых водах Юго-Восточной Азии штормами. По информации национального гидрометеорологического центра, в 2013 году страна пережила уже 19 погодных явлений такого рода, что стало рекордом наблюдений.