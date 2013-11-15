Польский министр подал в отставку из-за незадекларированных часов за 5 тысяч евро

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сообщил пресс-секретарь министра Миколай Карпинский.

По его словам, глава польского правительства Дональд Туск принял отставку министра.

Собеседник агентства отказался от дополнительных комментариев на эту тему.

Премьер-министр Польши сегодня на пресс-конференции положительно оценил решение Новака подать в отставку, выразив надежду, что дело с часами будет быстро решено.

"Надеюсь, что мы вскоре сможем опять вернуться к сотрудничеству. После выяснения обстоятельств, если оно или решение суда засвидетельствует правоту министра, он сможет вернуться, и охотно поздравлю его опять на этой же должности", - сказал Туск, слова которого приводит польское информационное агентство РАР.

По теме: Министр с часами за 30 тысяч евро заработал в прошлом году 123 тысячи гривен

Как сообщал УНИАН, Варшавская окружная прокуратура сообщила о начале процедуры лишения иммунитета Новака из-за подозрения в совершении им преступления, которое заключается в сокрытии информации об имуществе. За такое нарушение польское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

В декларациях чиновники должны предоставлять информацию обо всем имуществе стоимостью более 2,5 тыс. евро.