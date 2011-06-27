Россия снова попытается запустить «Булаву»

Первый в 2011 году испытательный пуск морской баллистической ракеты «Булава» будет произведен 28 июня.

Об этом сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Решение о проведении 28 июня испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" было принято госкомиссией по летно-конструкторским испытаниям в субботу, 25 июня», — сказал он.

«Пуск будет производиться из акватории Баренцева моря со штатного носителя ракеты АПЛ "Юрий Долгорукий"», — уточнил источник.

Напомним, ранее все пуски производились с подлодки «Дмитрий Донской». Пуск «Булавы» с борта АПЛ «Юрий Долгорукий» состоится впервые. До этого из 14 пусков ракеты успешными были лишь семь.

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