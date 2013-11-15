В Польше погасили горящий газопровод

Пожарные справились с огнем на месте взрыва на газопроводе в Польше, в результате которого, как уточняется, погибли два человека, сообщил в эфире польского телевидения представитель местной пожарной службы Кшиштоф Бернацкий.

Взрыв произошел накануне днем близ населенного пункта Янкув-Пшигодски в Великопольском воеводстве во время работ по прокладке рядом с действующим газопроводом новой нитки. Сообщалось о гибели двух рабочих. Тринадцать человек пострадали, семеро из них, включая ребенка, остаются в больнице. Сгорели десять домов и две хозяйственные постройки.

Как пишут РИА Новости, аварийные службы оперативно перекрыли газопровод, но находившийся в трубе газ горел еще 18 часов. Пожарные вместе с экспертами-газовиками пытаются заглушить трубу.

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Труба высокого давления диаметром полметра принадлежит госкомпании Gaz-System, которая пообещала компенсировать пострадавшим материальный ущерб. Группа экспертов и следователи прокуратуры приступают к расследованию причин аварии. В пятницу утром на место ЧП прибыл премьер-министр Польши Дональд Туск, который потребовал скорейшего обнародования первых выводов расследования.

"Я попросил предоставить общественности основную информацию о причинах взрыва как можно скорее, еще до окончательного доклада прокуратуры, чтобы ни у кого не складывалось впечатления, что газопровод опасен сам по себе. Пока похоже, что так или иначе газ начал улетучиваться, и это было следствием работ. Судя по ситуации, это было вмешательство извне - или экскаватор, или обвал грунта", - сказал премьер.