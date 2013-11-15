Глава Сбербанка хочет обязать госкомпании РФ проводить собрания в Сочи

Глава Сбербанка Герман Греф предложил обязать госкомпании проводить в Сочи годовые собрания акционеров. Прежде всего, банк рассчитывает, что такие мероприятия позволят загрузить курорт "Горная карусель" в Красной Поляне. Но для госкомпаний такие заседания могут стать проблемой: многим из них придется менять устав.

О том, что глава Сбербанка Герман Греф предложил проводить в Сочи годовые собрания акционеров госкомпаний, рассказали изданию "Коммерсант" два федеральных чиновника, занимающихся подготовкой к Олимпиаде. Предложение сделано в рамках поручения премьера Дмитрия Медведева поддержать олимпийских застройщиков.

В пресс-службе Сбербанка не стали комментировать идею Германа Грефа. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего подготовку Сочи к зимним Играм, сообщили, что предложения "не останутся без внимания".

Сбербанк является владельцем ОАО "Красная Поляна", которое строит курорт "Горная карусель" в Эсто-Садке, где помимо трамплинов будут медиадеревня и гостиницы общей площадью свыше 400 тыс. кв. м.

К Олимпиаде в Сочи будут построены гостиницы почти на 25 тыс. номеров. В список крупных инвесторов отелей кроме Сбербанка входят также структуры "Газпрома", "Интерроса" Владимира Потанина, "Базэла" Олега Дерипаски, "Реновы" Виктора Вексельберга. Затраты на подготовку Сочи к Олимпиаде, включая средства инвесторов, превысили 1 трлн руб. Номерной фонд, который появится в Сочи к Играм, соизмерим с отельным рынком Москвы: по итогам этого года общий объем гостиниц, по данным GVA Sawyer, составит 23 тыс. номеров.

"Заполняемость отелей в первые несколько месяцев после Олимпиады может быть высокой, но дальнейшее развитие событий никто из отельеров спрогнозировать не берется",— говорит замдиректора по развитию индустрии гостеприимства CBRE Станислав Ивашкевич.