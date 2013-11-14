До конца 2013 года Ирландия выйдет из программы экономической помощи ЕС и МВФ - СМИ

Ирландия подтвердила свои намерения в декабре 2013 года выйти из программы международной финансовой помощи по оздоровлению национальной экономики. Кроме того, как сообщил в четверг, 14 ноября, министр финансов страны Майкл Нунан, ирландское правительство не намерено в дальнейшем использовать экстренную кредитную линию европейского стабилизационного фонда, сообщает dw.de.

В 2010 году находившаяся в долговом кризисе Ирландия стала второй после Греции страной еврозоны, попросившей финансовой помощи. Тогда Евросоюз и Международный валютный фонд выделили государству 67,5 миллиардов евро.

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Канцлер Германии Ангела Меркель расценила заявление Дублина как важный шаг. В опубликованном 14 ноября правительственном сообщении, в частности, говорится, что Берлин и в дальнейшем готов оказывать поддержку партнерам по еврозоне в стремлении к стабильности и экономическому росту.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает многообещающими перспективы еврозоны в борьбе с долговым кризисом, сообщает агентство AFP. По поводу решения ирландского правительства он заметил: ”Это показывает, что наша политика в вопросе стабилизации европейской валюты оказалась успешной и правильной”. По мнению Шойбле, следующей из программы финансовой помощи к концу 2013 года выйдет Испания.