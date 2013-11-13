На Филиппинах восемь человек погибли в давке за рисом - СМИ
22:36, 13 ноября 2013Мир
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Не менее восьми человек погибли в ходе давки, образовавшейся около склада с рисом в городе Алангаланг на Филиппинах
Тысячи филиппинцев, пострадавших в результате тайфуна, пытались взять штурмом правительственный склад риса / Фото : twitter.com/IvanCNN
Как сообщает Газета.ru со ссылкой на Fox News, по данным агентства, тысячи филиппинцев, пострадавших в результате супертайфуна «Хайан», пытались взять штурмом правительственный склад риса. Восемь людей погибли после того, как обрушилась одна из стен склада.
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Агентство отмечает, что полицейские и солдаты не могли ничего поделать с толпой отчаявшихся людей, которые дождались помощи от правительства. Те, кому удалось прорваться на территорию склада, унесли более 100 тыс. мешков с рисом.
Ранее сообщалось, что жертвами тайфуна на Филиппинах стали не более 2,5 тыс. человек.
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