Путин выпустит видеоучебник по дзюдо

В январе-феврале будущего года в продажу выйдет учебник по дзюдо и видеоприложение к нему, которое президент России Владимир Путин записал вместе с известным японским спортсменом, абсолютным чемпионом мира по дзюдо Ясухиро Ямасита.

Об этом рассказал сам Путин в пятницу на встрече с представителями компании "Тойота Мотор Корпорейшн" после открытия завода компании в Петербурге, сообщает Украинская правдасо ссылкой на РИА новости.

"Мы с ним (Ямаситой) записали видеодиск как видеоприложение к учебнику по дзюдо. Думаю, в следующем январе-феврале он уже выйдет в продажу", - сказал Путин.

По словам президента, вырученные от продажи учебника средства пойдут на развитие детского дзюдо.

"Я очень благодарен господину Ямасита за то, что он нашел время, приехал в Россию и поучаствовал в записи. Передайте ему большой привет", - сказал Путин.

Услышав, что сегодня Ямасита тренирует китайскую команду, Путин в шутку возмутился:

"Неправильно! Пусть бы лучше российскую тренировал. Наши китайские друзья и так все выиграют. Им стены будут помогать родные".