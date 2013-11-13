Британские политики впервые за тридцать лет посетили Аргентину

Как говорится в сообщении аргентинского внешнеполитического ведомства, это первый подобный визит группы британских парламентариев в Аргентину после конфликта 1982 года вокруг островов — до этого в Буэнос-Айрес приезжали лишь отдельные парламентарии для участия в семинарах или форумах, пишет РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам встречи глава МИД расценил визит парламентариев как "очень важный", при этом указав на необходимость исполнения резолюций ООН, призывающих две страны начать переговоры по спорным островам. Как говорится в сообщении МИД, в ходе встречи с парламентариями министр вручил им папки, "содержащие текст 40 резолюций ООН с призывами к диалогу" по этой теме.

По теме: Фолклендские острова останутся британской территорией - референдум

Кроме того, в своем выступлении перед парламентариями министр затронул вопросы, связанные с "протекционистким подходом" Европы на переговорах между ЕС и Южноамериканским общим рынком Mercosur, а также необходимость реформы Совбеза ООН, в котором право вето постоянных членов, по словам Тимермана, "не согласуется" с мировой реальностью.

Война между Аргентиной и Великобританией за спорные острова началась 2 апреля 1982 года, продолжалась 74 дня и закончилась победой британской короны. В 2012 году, в канун 30-й годовщины конфликта, отношения между Лондоном и Буэнос-Айресом из-за Фолклендских, или Мальвинских (как их называют в Аргентине), островов обострились вновь.

Архипелаг из двух крупных и 200 небольших островов в юго-западной Атлантике находится примерно в 500 километрах от побережья Аргентины и в 12 тысячах километров от Великобритании. Это фактически ворота в Антарктику, которые дают контроль над чрезвычайно богатыми природными ресурсами районами океана.