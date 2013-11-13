США готовы расширить помощь Филиппинам - Обама
02:59, 13 ноября 2013Мир
455 0
Президент США Барак Обама заверил своего филиппинского коллегу Бенигно Акино, что США готовы расширить помощь в связи с супертайфуном "Йоланда", сообщил Белый дом.
США готовы расширить помощь Филиппинам / Фото: Official White House Photo
"Президент Обама обсудил с президентом Акино необходимость быстрой оценки того, какие дополнительные американские ресурсы смогут помочь восстановлению Филиппин. В ближайшие дни США продолжат работать с Филиппинами, чтобы доставить любую возможную помощь как можно скорее", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
По теме: ЕС выделит дополнительно 10 млн евро пострадавшим от тайфуна Филиппинам
Ранее США направили к берегам Филиппин авианосец "Джордж Вашингтон" и ряд судов сопровождения. Американские ВВС участвуют в спасательных операциях и перевозке грузов.
В результате тайфуна "Йоланда", по заявлению президента Акино, погибло до 2,5 тысячи человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter