США готовы расширить помощь Филиппинам - Обама

"Президент Обама обсудил с президентом Акино необходимость быстрой оценки того, какие дополнительные американские ресурсы смогут помочь восстановлению Филиппин. В ближайшие дни США продолжат работать с Филиппинами, чтобы доставить любую возможную помощь как можно скорее", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

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Ранее США направили к берегам Филиппин авианосец "Джордж Вашингтон" и ряд судов сопровождения. Американские ВВС участвуют в спасательных операциях и перевозке грузов.

В результате тайфуна "Йоланда", по заявлению президента Акино, погибло до 2,5 тысячи человек.