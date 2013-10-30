Шеф нацразведки: спецслужбы США действуют в рамках закона

Клэппер подчеркнул, что деятельность Агентства национальной безопасности США (АНБ) законна и эффективна. При этом он отметил, что за ошибками стоят человеческий фактор или технические проблемы, передает РИА Новости.

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Директор нацразведки также заявил, что иностранные союзники регулярно занимаются шпионажем в отношении американских лидеров и разведслужб. Что касается американской слежки в отношении иностранных лидеров, Клэппер назвал ее одним из основных занятий разведки США.

Шпионский скандал разгорелся в странах Европы с новой силой после публикации в октябре данных, предоставленных ранее экс-сотрудником АНБ и ЦРУ США Эдвардом Сноуденом, о том, что американские спецслужбы массово собирали метаданные о звонках не только обычных людей, но и как минимум 35 глав государств, включая европейские.

Ряд стран ЕС уже потребовал от США разъяснений по этому поводу. Как ожидается, внутренние проверки пройдут в ближайшее время во всех службах безопасности Евросоюза.