Шеф нацразведки: спецслужбы США действуют в рамках закона
Спецслужбы США "совершали ошибки", однако не нарушали закон, сообщает телеканал NBC во вторник со ссылкой на заявление директора американской национальной разведки Джеймса Клэппера, выступавшего на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей США.
Клэппер подчеркнул, что деятельность Агентства национальной безопасности США (АНБ) законна и эффективна. При этом он отметил, что за ошибками стоят человеческий фактор или технические проблемы, передает РИА Новости.
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Директор нацразведки также заявил, что иностранные союзники регулярно занимаются шпионажем в отношении американских лидеров и разведслужб. Что касается американской слежки в отношении иностранных лидеров, Клэппер назвал ее одним из основных занятий разведки США.
Шпионский скандал разгорелся в странах Европы с новой силой после публикации в октябре данных, предоставленных ранее экс-сотрудником АНБ и ЦРУ США Эдвардом Сноуденом, о том, что американские спецслужбы массово собирали метаданные о звонках не только обычных людей, но и как минимум 35 глав государств, включая европейские.
Ряд стран ЕС уже потребовал от США разъяснений по этому поводу. Как ожидается, внутренние проверки пройдут в ближайшее время во всех службах безопасности Евросоюза.