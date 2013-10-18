В посольство России в Баку метнули ботинок

В столице Азербайджана под стенами посольства РФ прошел пикет в знак протеста против грубого обращения, якобы допущенного в отношении азербайджанца, обвиняемого в убийстве москвича Егора Щербакова.

Об этом пишет РИА Новости.

Инициаторами пикета стали члены Международного центра азербайджанской диаспоры (Haqqin.az отмечает, что речь идет о проправительственной организации).

Попытка проведения акции протеста у здания посольства России в Баку была пресечена силами полиции Азербайджана. Сотрудники МВД Азербайджана разогнали участников акции, не дав возможности продолжить пикет.

Среди участников были также ветераны карабахского конфликта. Один из них, по информации «Коммерсанта», снял с себя ботинок и метнул на территорию посольства. Метателя ботинка задержала полиция.

Активисты распространяли резолюцию, в которой осуждались действия российских правоохранителей по отношению к Зейналову. Ветераны вдобавок, как отмечается, обвиняли Россию в «оккупации азербайджанских земель».

Как напоминает Лента.Ру, Азербайджан считает оккупированной территорию Нагорного Карабаха, армянское население которого провозгласило независимость в начале 1990-х годов; обычно, правда, в «оккупации» азербайджанская сторона обвиняет армян.

Посол РФ в Баку Владимир Дорохин, в свою очередь, объяснил действия силовиков по отношению к Зейналову тем, что «речь шла о задержании человека, подозреваемого в особо тяжком преступлении». Отвечая на критику с азербайджанской стороны, он заявил также, что «никакой специально организованной антиазербайджанской кампании в России не ведется».

Метание ботинка в мусульманских странах считается символом глубочайшего презрения.