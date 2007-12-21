Белорусский оппозиционер получил полтора года тюрьмы за граффити (фото)

В четверг суд Минска приговорил к 1,5 годам тюрьмы активиста белорусского оппозиционного движения "Молодой фронт" Артура Финкевича.

Как сообщает Лента.русо ссылкой на AFP, оппозиционер осужден по статье "злостное хулиганство" за политическое граффити, критикующее президента Беларуси Александра Лукашенко.

По словам лидера "Молодого фронта" Павла Северинца, в ходе судебного процесса Финкевич уже провел более полутора лет в СИЗО, хотя ему позволялось ходить на работу.

"Артур надеялся на более мягкий вердикт. Он держится, но, конечно, он подавлен. По совету своего адвоката он частично признал свою вину, чтобы добиться менее строгих условий содержания в тюрьме", - рассказал Северинец.

"Молодой фронт" не зарегистрирован в Белоруссии в качестве политического движения. В связи с этим в 2006 году предыдущий глава организации Дмитрий Дашкевич был осужден на 1,5 года тюрьмы "за организацию деятельности общественного объединения, не прошедшего государственную регистрацию".