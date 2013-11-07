Олимпийский факел доставили в космос
15:39, 07 ноября 2013Мир
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На МКС символ Игр доставили россиянин, американец и японец.
Олимпийский факел передали на МКС / кадр Russia Today
На высоте 400 км состоялась передача олимпийского факела от экипажа корабля «Союз» экипажу Международной космической станции, пишет Russia Today.
На МКС символ Игр в Сочи доставили россиянин Михаил Тюрин, астронавт NASA Ричард Мастраккио и японский астронавт Коичи Ваката.
Тюрин передал олимпийский факел космонавтам Олегу Котову и Сергею Рязанскому, которые находятся на околоземной орбите уже более месяца. Они провели этап эстафеты на борту МКС. Факел пронесли по всем сегментам станции.
Следующим этапом, Котов и Рязанский должны вынести олимпийский символ в безвоздушное пространство космоса.
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