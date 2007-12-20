Медведев сдал документы в ЦИК

Кандидат в президенты от партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев подал документы в Центризбирком РФ для регистрации,передает Радио Свобода.

Кандидатура Медведева, поддержанная президентом Владимиром Путиным, была официально выдвинута на съезде партии в начале недели. В поддержку вице-премьера высказались также "Справедливая Россия", "Аграрная партия" и "Гражданская сила".

Сегодня же документы в ЦИК должен представить один из лидеров "Союза правых сил" Борис Немцов.

В избирательной кампании участвуют 15 кандидатов.