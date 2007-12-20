Медведев сдал документы в ЦИК
13:08, 20 декабря 2007Мир
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Сегодня бумаги должен представить и Немцов
Кандидат в президенты от партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев подал документы в Центризбирком РФ для регистрации,передает Радио Свобода.
Кандидатура Медведева, поддержанная президентом Владимиром Путиным, была официально выдвинута на съезде партии в начале недели. В поддержку вице-премьера высказались также "Справедливая Россия", "Аграрная партия" и "Гражданская сила".
Сегодня же документы в ЦИК должен представить один из лидеров "Союза правых сил" Борис Немцов.
В избирательной кампании участвуют 15 кандидатов.
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