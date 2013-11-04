Капитан затонувшего парома в Таиланде сознался, что "был под кайфом"

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», на допросе он рассказал, что из-за этого сбился с курса и посадил судно на рифы.

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По словам капитана, он ничего не говорил пассажирам, чтобы не было паники, но через 10 минут люди заметили сами, что паром стало затапливать, передают местные СМИ. Капитан исчез сразу после катастрофы в воскресенье, но уже сегодня сам пришел в полицию.

По разным данным, погибли от 6 до 8 человек. В больницах находятся почти 20 пострадавших.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД, украинцев нет среди погибших на затонувшем пароме.