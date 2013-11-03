В ДТП с украинским вэном под Ставрополем погиб экс-вратарь "Анжи"
15:51, 03 ноября 2013Мир
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Тренер детской футбольной команды, погибший в лобовом столкновении минвэна Рено и рейсового автобуса под Ставрополем, ранее играл за футбольный клуб "Анжи"
Автобус после аварии / Фото: 26.mchs.gov.ru
Об этом сообщает официальный акаунт клуба в Твиттер.
"Утром в Ставрополе ужасная авария унесла жизнь бывшего вратаря "Анжи" Камиля Куниева. Скорбим", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня утром произошло лобовое столкновение минивэна с украинскими номерами и рейсового автобуса, перевозившего детскую футбольную команду. В рейсовом автобусе находилось 39 человек, из них 34 ребенка в возрасте 10-12 лет, 5 взрослых. В рейсовом автобусе 1 человек погиб, 1 пострадал, в микроавтобусе погибло 3 человека, пострадал 1 человек. Погибшие в минивэне являлись гражданами Украины.
Дети в автобусе не пострадали.
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