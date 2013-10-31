В США арестован вратарь сборной России по хоккею

Хоккеисту предъявили обвинения в нападении третьей степени и киднэппинге второй степени, сообщает Лента.ру со ссылкой на Denver Post.

По законам штата Колорадо, киднэппинг относится к тяжким преступлениям четвертого класса («фелониям»), наказание за которые составляет от двух до шести лет лишения свободы. Как правило, эта статья применяется в случае насильственного перемещения некоего лица в определенное место без его согласия.

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Применение насилия третьей степени, относящееся к менее тяжкой категории («мисдемендор»), подразумевает нанесение кому-либо травмы, причем для предъявления обвинений пострадавший должен предъявить телесные повреждения. Максимальное наказание по этой статье составляет два года в окружной тюрьме.

Уточняется, что из-за своего звездного статуса Варламов помещен в одиночную камеру. Он должен предстать перед судом в Денвере утром в четверг, 31 октября, по местному времени (в ночь на пятницу по Москве). До этого момента голкипер будет находиться под стражей, так как обвинение по тяжкой статье не позволяет ему выйти под залог.

Семен Варламов был арестован в Денвере, штат Колорадо, в ночь на среду, 30 октября, по местному времени. Сообщается, что он явился в полицию добровольно. Полиция Денвера отказалась уточнять, идет ли речь о применении насилия к человеку, с которым Варламов состоит в близких отношениях. Клуб «Колорадо Эвеланш» заявил, что «озабочен» обвинениями в адрес Варламова, но отказался от дальнейших комментариев вплоть до завершения судебных разбирательств.