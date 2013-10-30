Банкоматы России оказались не готовы к олимпийским рублям

Банкоматы российских банков смогут принимать памятные сторублевые банкноты с олимпийской символикой не ранее чем через месяц, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей международной корпорации по производству банкоматного оборудования NCR.

В корпорации заявили, что банкоматы всех банков без исключения к приему купюр не готовы. Банк России должен сначала предоставить шаблоны для включения их в прием, но необходимые образцы поступят только через три-четыре недели.

На первых порах на рынке будет обращаться небольшое количество новых банкнот. По прогнозу корпорации, основной вброс купюр на рынок произойдет непосредственно перед Олимпиадой.

В свою очередь, в банках рекомендовали все операции с новыми купюрами проводить через кассу, поскольку они являются законным средством платежа и обязательны к приему в любых организациях.

Памятная сторублевая купюра к XXII Олимпийским зимним играм в Сочи была выпущена в обращение 30 октября. Ее тираж составляет 20 миллионов экземпляров. На лицевой стороне банкнот изображены летящий сноубордист, а на обратной жар-птица, похожая на факел. Основными цветами являются голубой и синий. Изображение на банкноте впервые стало вертикально ориентированным