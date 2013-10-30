Россия выпустила новые сторублевые купюры к Олимпиаде-2014 (фото)

Сегодня, 30 октября, Банк России выпускает в обращение памятные банкноты номиналом 100 рублей, посвященные Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи, сообщает пресс-служба Центрального банка Российской Федерации.

Тираж памятных банкнот составил 20 млн экземпляров.

На банкнотах преобладает синий цвет, изображение выполнено вертикально.

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На лицевой стороне изображен сноубордист на фоне олимпийских объектов в Сочи, а на оборотной - Олимпийский стадион "Фишт".

Защитная полимерная прозрачная лента введена в бумагу с формированием прозрачного окна, содержащего оптически-переменный элемент в виде снежинки. Филигранный водяной знак расположен в верхней части банкноты.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия Олимпийских игр в Сочи пройдет 7 февраля 2014 года.