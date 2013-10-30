В Индии столкнулись автобус и бензовоз, 40 погибших
07:16, 30 октября 2013Мир
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Автобус, ехавший из южного индийского города Бангалор в Хайдарабад, сгорел в среду утром после столкновения с автоцистерной с бензином
В аварии погибли как минимум 40 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.
По данным ТВ, водитель попытался обогнать один из автомобилей и врезался в цистерну около 05.00 по местному времени (03.30 мск). Цистерна взорвалась, начался пожар. Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш.
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Всего в автобусе в момент столкновения находились 49 пассажиров, большинство из них спали. По предварительным данным, только четверо сумели разбить окна и выбраться из автобуса перед тем, как он загорелся.
Автобус принадлежал туристической компании Jabbar Travels.
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