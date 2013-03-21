В Шотландии назначили дату референдума о независимости от Британии

Как передает РИА «Новости», в парламент Шотландии был внесен законопроект о референдуме. Вопрос, на который должны будут ответить жители Шотландии, будет звучать так: "Должна ли Шотландия быть независимой страной?".

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Ранее местные власти во главе с Шотландской национальной партией SNP представили план перехода к независимости в случае положительного исхода референдума 2014 года. Так, если Шотландия отделится от Соединенного Королевства осенью следующего года, День независимости будет назначен в марте 2016 года. Первые парламентские выборы тогда пройдут в мае того же года.

В октябре 2012 года британский премьер Дэвид Кэмерон и первый министр Шотландии А.Салмонд подписали соглашение, регламентирующее проведение осенью 2014 года референдума. В нем смогут принять участие все жители Шотландии, включая 16- и 17-летних подростков.