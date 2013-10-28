Косовский суд выдал ордер на арест сербского министра
03:51, 28 октября 2013Мир
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Власти самопровозглашенной Республики Косово объявили о намерении арестовать сербского министра по делам Косово и Метохии Александара Вулина.
Сербского министра подозревают в том, что он, несмотря на запрет Приштины, незаконно пересек границу Фото glagol.in.ua
Ему инкриминируется незаконное пересечение границы.
"Он знает, что его ждет в случае попытки въехать в Косово", - пояснил журналистам глава МВД Косово Байрам Реджепи, пишет ИТАР-ТАСС.
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По его словам, суд первой инстанции в городе Косовска-Митровица поддержал запрос прокуратуры и выдал ордер на арест Вулина.
Сербского министра подозревают в том, что 17 октября он, несмотря на запрет Приштины, незаконно пересек административно-разграничительную линию между центральной частью Сербии и автономным краем, посетив северную часть Косово, контролируемую сербами.
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