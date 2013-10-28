Косовский суд выдал ордер на арест сербского министра

Ему инкриминируется незаконное пересечение границы.

"Он знает, что его ждет в случае попытки въехать в Косово", - пояснил журналистам глава МВД Косово Байрам Реджепи, пишет ИТАР-ТАСС.

По теме: Генсек НАТО обещает Сербии, что силы безопасности Косово не станут армией

По его словам, суд первой инстанции в городе Косовска-Митровица поддержал запрос прокуратуры и выдал ордер на арест Вулина.

Сербского министра подозревают в том, что 17 октября он, несмотря на запрет Приштины, незаконно пересек административно-разграничительную линию между центральной частью Сербии и автономным краем, посетив северную часть Косово, контролируемую сербами.