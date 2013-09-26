Генсек НАТО обещает Сербии, что силы безопасности Косово не станут армией

Как пишет РИА Новости, об этом сообщает агентство "Танюг" со ссылкой на источники в сербской делегации.

"Сербия является ключевым фактором мира и стабильности в регионе", — цитирует источник слова Расмуссена, которые тот сказал во время встречи с Николичем в кулуарах Генассамблеи ООН. В свою очередь, по информации агентства, Николич отметил растущее доверие косовских сербов к международным миротворческим силам KFOR, которые действуют там с 1999 года под командованием НАТО.

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Албанские власти Косово при поддержке США и ряда стран Евросоюза 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Силы безопасности Косово были созданы на базе формирований Освободительной армии Косово, распущенной после вооруженного конфликта 1998-1999 годов.

Силы безопасности Косово проходили подготовку под руководством инструкторов НАТО. Их задачей является проведение операций гражданской защиты в Косово, оказание помощи гражданским властям в условиях природных чрезвычайных ситуаций и в других экстренных случаях. Эти силы, которые состоят почти полностью из албанцев, включают 2,5 тысячи бойцов в частях постоянной готовности и 800 резервистов в возрасте 19-35 лет.