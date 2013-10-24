Военнослужащий открыл стрельбу на базе ВМС США

Об этом 24 октября сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Причиной стрельбы, как уточняет NBC, стала ссора между тремя военнослужащими Национальной гвардии. В ходе конфликта один из них достал пистолет и начал стрелять в сослуживцев. Позже они были госпитализированы с ранениями ног, как подчеркивается, угрозы для их жизней нет.

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Стрелок был задержан и в настоящее время содержится под стражей.

Как пояснили военные, инцидент произошел не на территории самой базы, а на расположенном неподалеку оружейном заводе, который также является собственностью ВМС США. Тем не менее, после инцидента работа базы была временно приостановлена.

Напомним, двенадцать человек погибли, восемь были ранены 16 сентября, когда 34-летний Аарон Алексис открыл огонь в комплексе зданий ВМС США в Вашингтоне. Нападавший был убит.