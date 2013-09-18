ВМС знали о первом аресте "вашингтонского стрелка", но разрешили ему доступ на объекты

Но тем не менее ВМС предоставили ему допуск на секретные объекты, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN, который распологает данными высокопоставленного офицера ВМС.

По словам собеседника телеканала, осуществлявшие проверку Аарона Алексиса чиновники "были осведомлены о случае (ареста за стрельбу), беседовали с Алексисом и сочли, что это не препятствует предоставлению ему допуска", сообщает телеканал со ссылкой на офицера.

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Стрельба в районе Navy Yard в нескольких милях от Белого дома стала самой массовой по числу жертв с декабря 2012 года, когда в начальной школе Сэнди Хук были убиты 26 человек. Двенадцать человек погибли, восемь были ранены в понедельник, когда 34-летний Аарон Алексис по не известной пока причине открыл огонь в комплексе зданий ВМС США в Вашингтоне. Нападавший был убит.

Сообщалось, что Алексис работал в компании Experts, являющейся субподрядчиком Hewlett Packard Enterprises, и занимался информационными технологиями. Ранее стало известно, что проверка Experts выявила лишь один факт незначительного нарушения "вашингтонским стрелком"правил дорожного движения.