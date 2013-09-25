"Вашингтонский стрелок" считал, что его облучают радиоволнами (видео)

На 30-секундном видео видно, как машина Алексиса въезжает на подземную парковку объекта ВМС США в Вашингтоне. Затем показано, как Алексис входит в здание. Также на видео можно видеть Алексиса с обрезом в руках. Убийца, пригнувшись, перебегает по пустым коридорам и лестницам. Сцены убийства ФБР публиковать не стало,пишет РИА Новости.

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Согласно хронометражу преступления, первое убийство Алексис совершил в 08.16 по местному времени, а в 09.25 он был застрелен полицейским. Алексис, работавший в частной фирме по контракту с ВМС США, имел законный доступ в здание и воспользовался имевшимся у него пропуском.

"Есть основания полагать, что Алексис был готов умереть в ходе нападения и он был согласен с тем, что смерть была неизбежным последствием его действий. Нет указаний на то, чтобы Алексис охотился на конкретных людей", — уточняет ФБР.

В качестве орудий убийства Алексис использовал пистолет Beretta и купленную незадолго до нападения винтовку Remington 870 с отпиленным стволом, сообщает ФБР. На пистолете были выгравированы надписи: "Конец мучениям!", "Выйдет не по-вашему!", "Так будет лучше!" и "Мое сверхнизкочастотное оружие!".

"Существует множество указаний на то, что у Алексиса было бредовое убеждение, будто его контролировали или влияли на него с помощью сверхнизкочастотных электромагнитных волн", — сообщает ФБР. В одном из электронных устройств убийцы нашли следующую запись: "Меня на протяжении последних трех месяцев подвергают сверхнизкочастотным атакам, и, честно говоря, это меня и побудило на такой шаг".

ФБР сообщает, что технология сверхнизкочастотных радиоволн законно используется для связи с подводными лодками. "Тем не менее, существуют теории заговора, которые ошибочно заявляют, что правительство использует эти волны в качестве оружия для наблюдения за ничего не подозревающими гражданами и манипуляции ими, воздействуя на расстоянии на нейронные колебания мозга", — поясняет ФБР.

Напомним, двенадцать человек погибли, восемь были ранены 16 сентября, когда 34-летний Аарон Алексис по не известной пока причине открыл огонь в комплексе зданий ВМС США в Вашингтоне. Нападавший был убит.