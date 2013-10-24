В США ожидают $1,4 триллиона выгоды от легализации мигрантов

Как сообщает РИА Новости, ранее сенат США принял законопроект, который дает 11 миллионам нелегальных иммигрантов возможность легализации и в перспективе получения гражданства, если те заплатят штраф за незаконное пребывание, выучат английский язык, будут исправно платить налоги и не будут нарушать законы страны. Палата представителей конгресса пока не приступала к рассмотрению реформы.

"Независимые экономисты показали, что если сенатский законопроект станет законом, то в течение следующих двух десятилетий наша экономика вырастет на 1,4 триллиона долларов больше, чем в случае если мы не примем этот закон. Она сократит наш дефицит примерно на триллион долларов", - сказал Обама, выступая в Белом доме.

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"Мы должны принять иммиграционную реформу. Это хорошо для нашей экономики. Это хорошо для нашей национальной безопасности. Это хорошо для нашего народа. И мы должны сделать это в этом году", - сказал Обама. По его словам, нынешняя система не работает, поскольку бизнес нанимает нелегальных мигрантов на работу и уклоняется от налогов, а сами мигранты не имеют стимула выйти из "теневой" экономики и законно трудиться. "Это глупо, это нечестно, это бессмысленно. Мы слишком долго откладывали это дело в долгий ящик", - сказал Обама.

Президент США возобновил давление на конгресс по иммиграционной реформе после тактической победы над республиканской оппозицией в конгрессе. Республиканцы отказывались принять бюджет и поднимать "потолок" госдолга, что привело в октябре к двухнедельному бюджетному противостоянию, но были вынуждены временно отступить. Многие республиканцы выступают против идеи гражданства для нелегальных мигрантов, но опасаются потерять голоса избирателей-выходцев из Латинской Америки.