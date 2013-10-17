Белый дом требует от нижней палаты Конгресса провести иммиграционную реформу

"Президент (Барак Обама) полагает, что Палата представителей должна рассмотреть иммиграционную реформу, проведенную Сенатом, и принять ее", — сказал Карни.

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Давление Белого дома на палату представителей по иммиграционной реформе отражает желание президента Обамы как можно скорее вернуться к повестке дня, отодвинутой в сторону из-за бюджетного и долгового кризиса. Ранее сенат проголосовал с поддержкой депутатов из обеих партий за законопроект, который предлагает 11 миллионам нелегальных мигрантов многолетний процесс легализации с возможным получением американского гражданства, пишет РИА Новости.

Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, пока не голосовала по законопроекту и не разработала собственные предложения. На республиканцев оказывает влияние не только президент Обама, но и лидеры бизнеса, которые поддерживают легализацию по возможности большего числа работников. Также республиканцы надеются побороться за голоса получивших гражданство латиноамериканских иммигрантов, которые на президентских выборах 2012 года в подавляющем большинстве проголосовали за Обаму.

Источник в Вашингтоне, знакомый с ситуацией в конгрессе относительно миграционной реформы, ранее сказал, что шансы на принятие законопроекта в текущем году "намного больше 50%".