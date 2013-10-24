В Испании бастуют 83% школьников, студентов и преподавателей

Как передает ИТАР-ТАСС, они протестуют против сокращения ассигнований на нужды образования и проведения правительством консервативной Народной партии реформы образовательной системы, которая, как считают организаторы забастовки, ведет к ограничению равных прав граждан в получении образования.

По данным профсоюзов, в забастовке принимают участие 83% учащихся, преподавателей и работников государственных учебных заведений.

Как отметил представитель Испанской конфедерации ассоциаций отцов и матерей учащихся Хосе Луис Пасос, "родители в массовом порядке приняли решение не вести сегодня своих детей в школы". Во многих университетах студенты заняли учебные помещения и воспрепятствовали проведению занятий. В ряде университетов студенты перекрыли подъезды к ним, что привело к столкновениям с силами правопорядка.

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Забастовку поддержали ведущие оппозиционные партии, включая социалистов, лидер которых Альфредо Перес Рубалькаба назвал ее "законным ответом на наступление на права граждан в получении бесплатного и качественного образования".

Государственный секретарь по вопросам образования Монтсеррат Гомендио, выступая сегодня по испанскому телевидению, отметила настоятельную необходимость проведения реформы образовательной системы, которая "не отвечает задачам модернизации страны, что выражается, например, в том, что каждый четвертый испанский школьник не оканчивает среднюю школу".

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Она выразила мнение, что "организаторы забастовки используют в своих целях студентов и школьников, вместо того, чтобы принять конструктивное участие в дискуссии о нуждах испанского образования". В то же время, госсекретарь признала сокращение государственных ассигнований, что вызвано переживаемым страной экономическим кризисом.

Сегодня же забастовщики намерены провести в центре Мадрида манифестацию, главным лозунгом которой станет отмена реформы и отставка министра образования, культуры и спорта Хосе Игнасио Верта.