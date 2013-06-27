В Португалии забастовка остановила весь общественный транспорт

Причиной забастовки стало недовольство экономической политикой правительства, жесткими мерами экономии и безработицы, пишет Радио Свобода.

В прошлом месяце премьер Португалии Педру Пасуш Коэлью объявил, что его правительство планирует сократить 30 тысяч рабочих мест в государственном секторе. Такие меры являются частью плана сокращения расходов в соответствии с международными требованиями.

По теме: МОТ: Европа на грани беспорядков из-за кризиса

Также пенсионный возраст в стране вырастет с 65 до 66 лет, а государственные служащие должны будут работать 40 часов в неделю вместо 35.

По словам премьера, такие изменения должны привести к экономии почти 5 миллиардов евро до 2015 года.

Португалия переживает экономический спад с уровнем безработицы в более чем 17 процентов. В мае 2012 года министры финансов еврозоны утвердили пакет финансовой помощи Португалии на общую сумму 78 млрд евро. Средства выделяются на условиях мер строгой бюджетной экономии в Португалии.

Профсоюзы, недовольные действиями правительства, уже в четвертый раз за 2 года призывают людей выйти на протесты.