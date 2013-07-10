В Греции митинг учителей разогнали слезоточивым газом

Греческая полиция в среду применила силу и слезоточивый газ, чтобы не пропустить учителей в здание министерства образования.

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Несколько сотен учителей пришли к министерству на акцию протеста против увольнений. После того, как некоторые из протестующих сломали ограждение у входа и прорвались во двор министерства, подразделения спецназа применили слезоточивый газ и оттеснили участников акции щитами, сообщает РИА Новости.

После этого обстановка у здания министерства образования нормализовалась, хотя учителя все еще остаются здесь.

Ранее в среду председатель профсоюзных органов встретился с министром образования Константиносом Арванитопулосом, и, по данным профсоюза, встреча закончилась безрезультатно. Министр заявил, что правительство настаивает на увольнениях, а федерация работников образования ответила, что не согласится с этим.

На этой неделе прошли забастовки и демонстрации муниципальной полиции и сотрудников органов местного самоуправления. На 16 июля назначена всеобщая забастовка.