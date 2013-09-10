В Мариуполе пьяный дальнобойщик после гонки с гаишниками угрожал им металлической трубой

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, правоохранителям поступил звонок от женщины, которая рассказала, что в микрорайоне «Восточный» водитель, находясь в нетрезвом виде, создает реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

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По ее словам, мужчина настолько был пьян, что вовсе не держался на ногах, он с трудом вышел из салона грузового автомобиля, но потом опять сел за руль.

По словам начальника штаба Мариупольского горуправления милиции Владимира Бурлы, учитывая высокую степень общественной опасности такого водителя, в оперативном порядке были предприняты необходимые меры реагирования. Сразу же были ориентированы ближайшие наряды, которые несли службу около места происшествия, и в течение 5 минут на указанный адрес прибыли сотрудники ГАИ, которые начали преследовать автомобиль. Только благодаря оперативности действий милиционеров удалось избежать травмирования других участников дорожного движения и задержать дерзкого водителя.

По слова правоохранителей, пьяный водитель фуры, пытаясь уйти от ответственности и скрыться от патрульного автомобиля, препятствовал его движению, не давал совершить обгон, пытался наехать на служебный автомобиль ГАИ, несколько раз выезжал на встречную полосу движения.

Остановился длинномер лишь у ворот собственного дома в селе Лебедино Новоазовского района. Выбежав из водительской кабины, мужчина кинулся в дом, но буквально через минуту появился в воротах с металлической трубой в руках. Выкрикивая угрозы в адрес инспекторов, нарушитель попытался наброситься на одного из них, намереваясь ударить тяжелым предметом. Тогда прапорщик, в соответствии с Законом Украины «О милиции», предупредил об использовании огнестрельного оружия в случае, если противоправные деяния не будут прекращены, обнажил табельное оружие и сделал предупредительный выстрел в воздух. Только звук выстрела успокоил злоумышленника.

Как выяснилось позже, нарушителем оказался житель села Лебедино, 1983 года рождения, у которого не было водительских прав и не было документов на машину. В настоящее время в отношении нарушителя составлены административные протоколы по ч.1 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Управление транспортным средством лицом, которое не имеет соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки), по ч.1 ст.130 КУоАП (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием медицинских препаратов, снижающих внимание и скорость реакции), по ст.122-2 КУоАП (Неисполнение водителями требований об остановке), по ст. 185 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции…) и ст. 173 КУоАП (Мелкое хулиганство).