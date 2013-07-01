Путин думает, что спецслужбы США могли прослушивать диппредставительства РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России сказал на пресс-конференции в Москве, комментируя информацию СМИ о прослушивании спецслужбами США офисов органов власти ЕС.

«То, что союзники друг друга подслушивают, - это не наше дело. Пускай они занимаются тем, чем хотят. Эта информация от господина Сноудена, насколько я понимаю. В этой информации ничего о попытках прослушивания российских официальных представительств нет. Я не исключаю, что это возможно. Такие доказательства у нас самих раньше были. Мне не хотелось бы в это углубляться. Это дело для оценки на профессиональном уровне», - сказал Путин.

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По его словам, достоверно неизвестно кто кого прослушивал.

Путин отметил, что спецслужбы США работают глобально и у них могут быть ведомственные интересы.

«Поручаешь кому-то подсматривать, а они подслушивают. Пошлешь подслушивать, они подглядывают. Пусть коллеги сами между собой разберутся кто прав, кто виноват и как с этим бороться», - сказал Президент РФ.

Как сообщал УНИАН 1 июля, Европейский Союз выясняет в США правдивость сообщений о слежке в офисах ЕС, говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

«Европейский Союз знает о сообщениях в печати относительно того, что помещения ЕС находятся под наблюдением. Как только мы увидели эти сообщения, Европейская служба внешних действий связалась с представителями власти США в Вашингтоне и в Брюсселе для получения объяснений относительно таких обвинений», - отмечается в заявлении.

Эштон сообщила, что власть США заявила о проведении проверки этой информации.

В свою очередь Президент Европарламента Мартин Шульц также выразил обеспокоенность по поводу сообщений СМИ о слежке в помещениях европейских институтов.

«Если обвинения будут доказаны - это будет чрезвычайно серьезный вопрос, имеющий серьезные последствия для отношений США-ЕС», - отметил Президент Европарламента.

Как сообщал УНИАН, немецкий журнал Der Spiegel написал, что помещения европейских институтов прослушивали спецслужбы США. Издание отмечало, что Агентство национальной безопасности США прослушивало телефонные разговоры и просматривало переписку в Интернете.