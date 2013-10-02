Amnesty призвала РФ снять "абсурдные обвинения" с активистов Гринпис

"Обвинения в пиратстве, выдвинутые сегодня в России против активистов международной природоохранной организации Greenpeace, абсурдны, наносят ущерб верховенству права и должны быть немедленно сняты", - говорится в заявлении Amnesty International, которое цитирует Интерфакс.

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Правозащитники отмечают, что абсурдные обвинения в пиратстве, выдвинутые против активистов, которые участвовали в мирном протесте, полностью необоснованны. "Они выглядят как насмешка над российской судебной системой", - сказал глава российского представительства организации Сергей Никитин.

"Российские власти, очевидно, решили примерно наказать активистов Greenpeace, чтобы отбить желание у других проводить подобные протесты в будущем. К сожалению, это полностью согласуется с отношением российских властей вообще к любым протестам", - добавил он.

"Любые изменения условий обвинения, ограничивающие их свободу, должны быть обоснованы. Любые обвинения должны согласовываться с международным и российским законодательством и не должны быть чрезмерными", - подытожил Никитин.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября активисты «Гринпис», подплыв на судне Arctic Sunrise к морской платформе «Приразломная», попытались высадиться на нее. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух вблизи ледокола. Были задержаны 30 человек, в частности иностранцы, среди которых – украинец Руслан Якушев.

24 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении активистов дело о пиратстве.

25 сентября Президент России Владимир Путин в ходе заседания III Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» сказал, что не считает пиратами активистов Greenpeace, которых задержали российские правоохранительные органы за акцию возле платформы «Газпрома» в Печерском море.

29 сентября все 30 членов команды судна Arctic Sunrise были приговорены к двум месяцам ареста.

2 октября двум активистам «Гринпис» с ледокола Arctic Sunrise - видеооператору-фрилансеру из Великобритании и активистке из Бразилии предъявлено обвинение в пиратстве. Это обвинение грозит заключением на срок от 10 до 15 лет. Также официальное обвинение в пиратстве выдвинуто украинскому члену экипажа судна Greenpeace Якушеву.