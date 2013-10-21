Египетские боевики расстреляли христианскую свадьбу
Полиция утверждает, что двое нападавших на ходу открыли огонь с мотоцикла.
Неизвестные боевики застрелили трех человек неподалеку коптской церкви в Каире. Одной из жертв нападения в воскресенье вечером стала 8-летняя девочка. По меньшей мере девять человек ранены, сообщает "Радио Свобода".
Боевики целились в людей, выходящих из церкви после свадьбы. Представитель полиции сказал, что двое нападавших на ходу открыли огонь с мотоцикла.
Христиане-копты составляют от 6 до 10% населения Египта.
Читайте также: В Египте пытаются обезопасить туристов
Международная правозащитная организация Amnesty International в опубликованном в этом месяце докладе критикует силы безопасности Египта за неспособность остановить нападения на христиан после того, как военные отстранили в июле президента Египта Мухаммада Мурси.