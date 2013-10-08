В Египте пытаются обезопасить туристов

Как заявил представитель египетского МВД Хани Абдель Латиф через несколько часов после последних терактов на Синайском полуострове, которые затронули его южную, туристическую часть, камеры видеонаблюдения призваны обеспечивать стабильность в туристических регионах страны, сообщает newsru.com со ссылкой на Reuters.

"Мы ожидаем проблем, потому что в стране идет война с терроризмом", - сказал он.

По данным спецслужб, сегодня один полицейский был убит и один ранен на Суэцком канале в Порт Саиде, где полиция охраняет таможенные пункты.

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7 октября в результате трех терактов в Египте погибли до 10 человек.

6 октября не менее 50 человек погибли в столкновениях между полицией и сторонниками низложенного Президента Мохаммеда Мурси, последовавших за празднованием 40-летия арабо-израильского конфликта, получившего название "войны Судного дня".

Синай уже прозвали "новым Афганистаном", и египетская армия разворачивает там операцию беспрецедентного масштаба против боевиков.

Члены исламистских группировок практически ежедневно совершают вылазки, направленные против сотрудников египетских сил безопасности на Синае. Со времени июльского переворота, когда был отстранен от власти Мурси, жертвами боевиков стали более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Дестабилизация ситуации на Синайском полуострове также беспокоит правительства западных стран, поскольку этот регион граничит с Израилем и стратегически важным Суэцким каналом - самым быстрым морским путем между Азией и Европой.

От ситуации в стране страдает туристическая отрасль, доходы которой сократились в 2012-2013 годах, по сравнению с 2009-2010 годами, с 11,6 млрд долларов до 9,75 млрд.