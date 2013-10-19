Смертник взорвал 16 военных возле Дамаска

Как минимум 16 военнослужащих погибли при теракте неподалеку от Дамаска.

Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел близ контрольно-пропускного пункта на дороге между городами Млеха и Джарамана, где в последнее время происходили столкновения правительственных сил и вооруженной оппозиции, которая пытается свергнуть власть президента Башара Асада. Взрыв осуществил террорист смертник, подъехавший к военным на заминированном автомобиле. По предварительным данным, террорист состоял во фронте "Ан-Нусра", близкой к "Аль-Каиде" радикальной организации.

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Противостояние властей Сирии и вооруженной оппозиции, в рядах которой действуют радикально настроенные элементы, не прекращается с марта 2011 года. Жертвами конфликта стали более 100 тысяч человек.