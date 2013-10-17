СМИ: Террористы вернули похищенного в феврале сотрудника ООН
14:34, 17 октября 2013Мир
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Сотрудник ООН из Канады, похищенный в феврале в Сирии, передан сотрудниками сирийского МИД представительству всемирной организации в стране
Сотрудник ООН возвращен представителям организации / Фото : nations.wikia.com
Сотрудник ООН из Канады, похищенный в феврале в Сирии, передан сотрудниками сирийского МИД представительству всемирной организации в стране, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ, передает РИА Новости.
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По данным агентства, МИД передал представительству ООН в Дамаске канадца Карла Кампо (Carl Campeau), который является сотрудником Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанских высотах и который, как заявляют власти, был ранее похищен террористами.
Другие подробности не сообщаются.
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