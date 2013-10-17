Скрипку с "Титаника" планируют продать за $500 тысяч (фото)
08:37, 17 октября 2013Мир
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Скрипка, на которой играли музыканты, пытавшиеся прекратить панику среди пассажиров тонущего "Титаника", экспонируется в Британии, перед тем как ее выставят на аукцион
Скрипку, на которой играли во время крушения "Титаника", продадут на аукционе / Фото : taday.ru
Скрипка, на которой играли музыканты, пытавшиеся прекратить панику среди пассажиров тонущего "Титаника", экспонируется в Британии, перед тем как ее выставят на аукцион.
Инструмент принадлежал руководителю оркестра Уоллесу Хартли, который, как и еще 1,5 тыс. человек, стал жертвой трагедии "Титаника" в 1912 году, сообщает русская служба Би-Би-Си.
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Организаторы аукциона заявляют, что скрипка символизирует собой лучшие стороны человеческой натуры.
Ожидается, что за инструмент заплатят не менее 500 тыс. долларов.
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