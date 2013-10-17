Скрипку с "Титаника" планируют продать за $500 тысяч (фото)

08:37, 17 октября 2013
Мир
1407 0

Скрипка, на которой играли музыканты, пытавшиеся прекратить панику среди пассажиров тонущего "Титаника", экспонируется в Британии, перед тем как ее выставят на аукцион

Скрипка з Титаниіку / Фото : taday.ru

Скрипка, на которой играли музыканты, пытавшиеся прекратить панику среди пассажиров тонущего "Титаника", экспонируется в Британии, перед тем как ее выставят на аукцион.

Инструмент принадлежал руководителю оркестра Уоллесу Хартли, который, как и еще 1,5 тыс. человек, стал жертвой трагедии "Титаника" в 1912 году, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Читайте также: На аукцион будет выставлена самая дорогая в мире скрипка

Организаторы аукциона заявляют, что скрипка символизирует собой лучшие стороны человеческой натуры.

Ожидается, что за инструмент заплатят не менее 500 тыс. долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter