На аукцион будет выставлена самая дорогая в мире скрипка
10:14, 06 июля 2010Общество
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Первоначальная стоимость - $18 млн
Скрипка Vieuxtemps Guarneri итальянского мастера Гварнери дель Джезу, созданная в 1741 году, будет выставлена на продажу в Чикаго.
Как передает Gazeta.ru, организатором аукциона является компания Bein & Fushi – лидер на рынке уникальных музыкальных инструментов.
По данным газеты Telegraph, первоначальная стоимость скрипки составит $18 млн, что сделает ее самой дорогой в мире.
Гварнери, наряду со Страдивари, является одним из выдающихся мастеров смычковых инструментов.
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