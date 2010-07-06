На аукцион будет выставлена самая дорогая в мире скрипка

Скрипка Vieuxtemps Guarneri итальянского мастера Гварнери дель Джезу, созданная в 1741 году, будет выставлена на продажу в Чикаго.

Как передает Gazeta.ru, организатором аукциона является компания Bein & Fushi – лидер на рынке уникальных музыкальных инструментов.

По данным газеты Telegraph, первоначальная стоимость скрипки составит $18 млн, что сделает ее самой дорогой в мире.

Гварнери, наряду со Страдивари, является одним из выдающихся мастеров смычковых инструментов.