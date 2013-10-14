Мусульмане России осудили убийство в Бирюлево и последовавшие за ним погромы

Убийца Егора Щербакова обязан понести заслуженное наказание, но и беспорядки на юге Москвы должны получить свою оценку как с правовой, так и с человеческой точки зрения, считает первый зампред Духовного управления мусульман европейской части России (ДУМЕР) Дамир Мухетдинов.

"Убийца Егора Щербакова не должен уйти от суда и заслуженного наказания! Но и погромы, учиненные разъяренной толпой, должны получить свою оценку как с правовой, так и с человеческой точки зрения. Закон и порядок должны быть выше эмоций", - заявил Мухетдинов, слова которого цитируют РИА Новости.

Он с сожалением отметил, что в России растет уровень межнациональной напряженности, "негативное отношение большинства по отношению к выходцам из республик Северного Кавказа". В то же время, по словам Мухетдинова, Духовные управления мусульман, особенно в крупных городах, "не имеют действенных механизмов контроля в отношении мигрантов-мусульман, как это было во времена Российской империи".

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"Считаю крайне опасным раскачивание гражданского мира в стране, деление людей по цвету кожи и разрезу глаз. Однако представители Юга, мигранты, приехавшие в другие регионы России, должны с уважением относиться к обычаям и традициям большинства, не нарушать спокойствие и безопасность граждан, национальные диаспоры не должны вставать между преступниками и законом", - подчеркнул Мухетдинов.

Он напомнил, что веками "мусульмане-татары мирно жили с русскими-православными". "Эти традиции добрососедства и уважения законов должны получить развитие в современных условиях. Накануне Курбан-байрама я призываю всех нас не поддаваться на провокации!" - заявил представитель ДУМЕР.